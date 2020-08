UOKiK bierze się za adwokatów i radców. "Niepokojące skargi"

mBank webinar: Jak w 48 h zacząć sprzedawać przez internet?

"Problemem mogą być niejasne zasady ustalania wynagrodzenia i brak określenia maksymalnego pułapu kosztów, co może utrudniać oszacowanie ceny podejmowanych działań. Wątpliwości budzi także zastrzeganie na rzecz kancelarii całości uzyskanych w imieniu konsumenta korzyści, gdy sąd unieważni lub 'odfrankuje' umowę kredytową" - czytamy w komunikacie UOKiK

"Ponadto kancelarie mogą wyłączać swoją odpowiedzialność za to, że konsument nie dostarczy dokumentów. Nawet, gdy kancelaria nie zwróciła się z taką prośbą i ograniczają ją jedynie do wysokości posiadanej polisy. Co więcej, kredytobiorców może obejmować nawet 10-letnia klauzula poufności" - dodano.