UOKiK zakwestionował pobierane opłaty. mBank będzie zwracał pieniądze

Postępowanie przeciwko mBankowi Urząd wszczął jeszcze w maju 2020 r. Wszystko zaczęło się od skargi konsumenta, który został zobowiązany do zapłaty określonej kwoty za to, że wypowiedział umowę o kredyt odnawialny.

"Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim kredyt odnawialny można wypowiedzieć w każdym momencie bez ponoszenia opłat. Klient banku powinien móc zatem swobodnie decydować o tym, czy chce kontynuować umowę - bez obawy o sankcje. W przypadku kredytu odnawialnego w mBanku nie było to możliwe" - powiedział, cytowany przez PAP komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kredyt odnawialny to pieniądze dostępne w ramach konta osobistego, poza własnym saldem na rachunku. Ma to do siebie, że „odnawia” się za każdym razem, gdy na rachunek kredytobiorcy wpływają jakiekolwiek środki finansowe, z dowolnych właściwie źródeł.