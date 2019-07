Upadek Goclever. Firma nie wytrzymała starcia z chińskimi markami

- Rynek się nasycał, marki chińskie same weszły na nasz rynek i się promowały, a jeśli ktoś chciał kupować jak najtaniej, mógł korzystać z AliExpress czy innych serwisów - mówi "Rzeczpospolitej" jeden z dystrybutorów.

Teraz, gdy Goclever przeprowadza upadłość likwidacyjną, kończą się też prace serwisu gwarancyjnego, co może oznaczać kłopoty dla ich jej klientów. "Produkty, które zostały naprawione przed datą ogłoszenia upadłości zostaną niezwłocznie odesłane do klientów w najbliższych dniach. Natomiast produkty, które nie zostały naprawione, zostaną odesłane do właścicieli bez naprawy" - czytamy na stronie firmy.