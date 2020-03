Urzędy skarbowe działają normalnie, ale w każdej chwili mogą zostać zamknięte dla podatników

Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek powiedział w rozmowie z money.pl, Krajowa Administracja Skarbowa wydała naczelnikom urzędów celno-skarbowych zalecenie, zgodnie z którym powinni zachęcać podatników do rezygnacji z osobistego stawiennictwa w urzędzie na rzecz kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nie ma natomiast decyzji o fizycznym zamknięciu urzędów.

- Urzędy będą pracować, ale dyrektorzy mogą podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi. Nie oznacza to, że urzędnicy nie będą się pojawiać w pracy. W dalszym ciągu czynne będą infolinie i obsługa mailowa, działać będą platformy do składania rozliczeń – zapewnił Paweł Jurek.

Na tę chwilę Krajowa Administracja Skarbowa działa bez zakłóceń. Działają również wszystkie regionalne oddziały, dokumenty przyjmowane są na bieżąco. Jeśli podatnicy zdecydują się przynieść dokumenty do siedziby instytucji, mogą wrzucić je do specjalnych urn, tak by uniknąć kontaktu z urzędnikiem.