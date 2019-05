USA informuje linie lotnicze o niebezpieczeństwie w regionie Zatoki Perskiej

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaostrza sankcje, dążąc do całkowitej izolacji Iranu i pozbawienia go dochodów z eksportu ropy, a niedawno uznała irańskich Strażników Rewolucji za organizację terrorystyczną. USA skierowały też do Zatoki Perskiej grupę okrętów, w tym lotniskowiec USS Abraham Lincoln, i rozmieszczają w regionie baterie Patriot.