USA. Walmart zmienia sojusznika. Współpracuje z Microsoftem, by przejąć TikToka

Chociaż jeszcze kilka tygodni temu nikt nie zakładał takiego rozwoju wydarzeń, to jednak do wyścigu o władzę nad TikTokiem w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii włączył Walmart. Nawiązał w tym celu współpracę z Microsoftem, co ogłosił w czwartek.

Współpraca ta jest potrzebna handlowemu gigantowi o tyle, że amerykański rząd chciał, by aktywa chińskiego medium społecznościowego przejęła firma z branży technologicznej - podaje CNBC.

Telewizja informacyjna podaje również, że to niespodziewany zwrot, ponieważ wcześniej nadzieje na przejęcie TikToka Walmart wiązał z japońskim SoftBankiem oraz Alphabetem (właścicielem m.in. Google'a). Konsorcjum porozumiało się w następujący sposób: gigant handlowy byłby większościowym udziałowcem, a pozostała dwójka - mniejszościowymi.

Dlaczego więc konsorcjum się rozpadło? CNBC podaje, że Walmart chciał być wyłącznym dostawcą e-commerce i systemu płatności dla TikToka. Nie w smak to było administracji Trumpa, która uzasadnia potrzebę przejęcia chińskiego przedsiębiorstwa bezpieczeństwem narodowym.

Potencjalne przejęcie TikToka mogłoby się nie udać również ze względu na Alphabet, któremu na głowę na pewno spadłyby organy antymonopolowe. Gigant ten jest również właścicielem YouTube'a - innej wielkiej marki cyfrowej.

Dlatego też Walmart nawiązał współpracę z Microsoftem, który z kolei nie potrzebował wsparcia SoftBanku. Wspólnie mają przedstawić ByteDance - właścicielowi TikToka - ofertę zakupu opiewającą na 30 mld dolarów.

Walmart ma odpowiadać za kwestie e-commerce oraz za rynek reklamowy. W komunikacie wyraził przekonanie, że "rozwieje obawy" administracji USA.

"Uważamy, że potencjalna relacja z TikTok US we współpracy z Microsoftem mogłaby dodać tę kluczową funkcjonalność i zapewnić firmie Walmart ważny sposób dotarcia wielokanałowego do klientów i obsługi ich, a także rozwoju zewnętrznego rynku i działalności reklamowej" - czytamy w komunikacie sieci supermarketów.

Głównym konkurentem sojuszu Walmart-Microsoft jest spółka Oracle. ByteDance ma podjąć decyzję co do wyboru oferty w ciągu 48 godzin. A jest o co walczyć, bowiem szacuje się, że TikTok ma ok. 80 mln użytkowników w USA.

TikTok został zmuszony do sprzedania swoich aktywów przez rząd USA w lipcu. To pokłosie słów sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który powiedział, że rozważa ogłoszenie zakazu działalności TikToka i innych aplikacji chińskich. Tłumaczył to względami bezpieczeństwa narodowego.