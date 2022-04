USA wymierzają kolejny cios w kierunku Putina. Rosyjskie miliardy mają pomóc Ukrainie

Prezydent zaapeluje także do kongresmenów, by zezwolili rządowi na wykorzystanie środków ze sprzedaży zamrożonych rosyjskich aktywów. Dzięki temu Ukraina otrzymałaby rekompensatę za straty, jakie ponosi od początku rosyjskiej agresji.

Deklaracja Bidena to odpowiedź na apel ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zwrócił się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o przekazanie Ukrainie środków pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów i rezerw rosyjskiego banku centralnego.

Ukraina liczy straty

Unia zawiesza cła na towary z Ukrainy

Ukrainie pomagają nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Unia Europejska. Komisja Europejska zaproponowała w środę zawieszenie na okres jednego roku ceł importowych na wszystkie towary eksportowane z Ukrainy do Unii Europejskiej. To ma pomóc w pobudzeniu ukraińskiego eksportu do UE oraz złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów w obliczu inwazji militarnej Rosji. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE i komisarz ds. handlu stwierdził, że to bezprecedensowy gest wsparcia dla kraju, w którym toczy się wojna.