Ustawa zamrażająca ceny gazu. Większość poprawek opozycji odrzucona

W czwartek sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrzyła ponad 20 poprawek, jakie w trakcie drugiego czytania zgłoszono do projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zamrożenie cen gazu nie dla firm

Poparcie komisji zdobyły trzy z nich, dotyczące m.in. kwestii związanych z utrzymywaniem kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Nie zarekomendowano za to zmian zgłoszonych przez opozycję. Dotyczyły one m.in. objęcia ustawą mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, czy też umożliwienia refundacji VAT wszystkich objętych ustawą, a nie tylko najuboższych. Opozycja chciała ponadto, by z projektu wykreślić zmiany, które odnosiły się do innych ustaw - niezwiązanych z kwestią zamrożenia cen gazu - oraz tego, by rekompensaty dla firm energetycznych były wypłacane z budżetu państwa.