Usterki w Centralnym Systemie Beneficjentów Rzeczywistych usunięte. Spółki mają czas do piątku, by się dopisać

Obowiązywanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych było trzykrotnie przekładane. Według pierwotnych przepisów spółki miały czas do połowy kwietnia, by się do niego wpisać. W związku z pandemią Ministerstwo Finansów wydłużyło termin na dopisanie się do 13 czerwca. Okazało się jednak, że tak wiele spółek zostawiało konieczność dopisania się na ostatnią chwilę, że serwery zostały przeciążone i nie przyjęły części zgłoszeń.

Czas na dopisanie się wydłużono więc o kolejne 24 godziny, ale jako że awaria nie została do tego czasu w pełni usunięta, Ministerstwo zadecydowało o wydłużeniu terminu do chwili całkowitego usunięcia usterek. Pisaliśmy o tym w środę.

Wygląda na to, że tym razem to już naprawdę czas, by ostatni zapominalscy dokonali rejestracji. W czwartkowym komunikacie resort poinformował, że system działa już prawidłowo i w związku z tym spółki, które zarejestrowały się w KRS przed 13 października 2019 r., muszą dopisać się do CRBR do 17 lipca.

Od dyrektora Departamentu Informacji Finansowej Marcina Steca uzyskaliśmy informację, że do 15 lipca ok. 350 tys. spółek zarejestrowało się w systemie.

Szacuje się, że w sumie w systemie powinno się zarejestrować ok. 420 tys. podmiotów. Te, które jeszcze tego nie zrobiły, nie powinny zwlekać. Spółki, które nie dopiszą się w terminie do rejestru, muszą liczyć się z karą finansową do 1 mln zł. To maksymalny wymiar kary i należy zakładać, że firmy nie będą aż tak surowo karane. Trudno jednak dziś powiedzieć, jaka będzie praktyka organów w tym zakresie.

- ary administracyjne mogą być nałożone w drodze postępowania administracyjnego, które zawiera elementy analizy i oceny wszystkich okoliczności mających wpływ na realizację obowiązku zgłoszenia danych do CRBR. W związku z tym na konkretne rozstrzygnięcie wpływ będą miały wszelkie okoliczności ujawnione w ramach indywidualnej sprawy – wyjaśnił Marcin Stec w skierowanym do nas piśmie.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto ma obowiązek?

Do ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych zobowiązane są wszystkie spółki handlowe wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (za wyjątkiem spółek publicznych oraz partnerskich).

Obowiązek ten nie dotyczy więc osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, spółek cywilnych i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został zaprojektowany jako broń w walce z praniem brudnych pieniędzy i terroryzmem. Mają się do niego wpisywać osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią władzę w spółce.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa. Czas na rejestrację do 13 kwietnia 2020

