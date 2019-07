W Polsce nigdy nie będzie jak na Zachodzie. Z demografią nie wygramy

Szacuje się, że w Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym już do 2030 r. spadnie o 10 proc., a do 2050 r. nieco ponad 30 proc. Porównując ze stanem wyjściowym z 2015 r. To drastyczny spadek, który będzie miał niezwykle negatywne odbicie na naszej gospodarce. Jeśli kogoś pociesza myśl, że inni mają gorzej, to Ukrainę, Bułgarię czy Łotwę czekają jeszcze bardziej drastyczne spadki.