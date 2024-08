W USA rosną obawy przed recesją. Nowe dane z rynku pracy uderzyły w dolara

Frajerzy !!! 15 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

CO MYSLISZ O TYM ?? Czy politycy w Polsce sa ograniczeni umyslowo ?? Czy sa to osoby zlosliwe ?? Wszyscy wiezniowie polityczni stanu wojennego, ktorzy mieszkaja na emigracji, otrzymuja za okresy tymczasowego aresztowania lub internowania nizsze emerytury w Polsce. Politycy wiedzac o tym fakcie postanowili w nowelizacji ustawy z dnia (Dziennik Ustaw z dnia 14 sierpnia 2020r. Poz.1578) Art. 10a. 1. punkt 3. dodac do emerytury polskiej, emeryture zagraniczna. Politycy wiedzieli o tym, ze zaden wiezien polityczny na emigracji nie otrzyma w Polsce emerytury w wysokosci 2400 zl. brutto w roku 2020r. tylko duzo, duzo nizsza, poniewaz obie emerytury przekraczaja ta kwote. Politycy wiedzieli tez o tym, ze wiezniowie polityczni placili podatek od emerytury w Polsce i ponownie musieli zaplacic podatek od polskiej emerytury w kraju zamieszkania. Poniewaz otrzymywali w kraju zamieszkania tylko 10% kredytu od zaplaconego podatku w Polsce. Politycy zdecydowali tez wynagrodzic dzieci, ktore mialy 6 lat w stanie wojennym przyznajac im miesiecznie dodatek kombatanski 1780,96 zl. Dodatkowo dzieci te otrzymaly 5 dni urlopu wypoczykowego na podstawie (Dziennik Ustaw z dnia 30 marca 2021r. Poz. 794) Art. 12a. 1. Politycy za to postanowili wynagrodzic dzialaczy opozycji antykomunistycznej w Polsce, ktorzy nie byli represjonowani w stanie wojennym i nie poniesli zadnych strat w tamtym okresie, a wypracowali sobie niskie emerytury mniej niz 3415,50 zl. brutto (obecnie). Rzad doplaca im nawet do 2000 zl. co miesiac, a od 1 marca 2024r. grupa ta otrzyma miesiecznie dodatkowo 1780,96 zl. dodatku kombatanskiego. Do grona tych dzialaczy dolaczyli czlonkowie SPOLDZIELNI. Osoby, ktore w stanie wojennym nie przeznaczyly na dzialalnosc opozycyjna nawet 5 minut. Jak poinformowal przedstawiciel rzadu na swojej stronie , ze jest to “rekompensata za represje i zadoscuczynienie za krzywdy jakie doznaly osoby , ktore dzialaly na rzecz obalenia ustroju totalitarnego“ Wymienieni dzialacze opozycji antykomunistycznej i czlonkowie SPOLDZIELNI nie byli represjonowani w stanie wojennym, mieszkali oni z rodzinami i korzystali z zycia. Natomiast wiezniowie polityczni przebywajac w zakladzie karnym mieli 30 minut spaceru dzienie i wizyty rodziny raz w miesiacu przez plekse i telefon