W wieku 35 lat miał już dość pieniędzy, by nie musieć pracować. Daje 7 "niepopularnych" rad, jak się bogacić

Co to znaczy bogactwo? No dla każdego co innego; ja nie jestem bogaty, ale żyje mi się wygodnie; nie mam prestiżowego auta - bo go nie chce, tzn. nie mam zamiaru go utrzymywać itd itd. Każdy z nas ma inną definicje tego stanu i to dobrze :)