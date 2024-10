Walczą o głosy Amerykanów. Harris obiecuje wyższą płace minimalną, a Trump sugeruje zniesienie podatku

- Obecna federalna płaca minimalna wynosi 7,25 dolara za godzinę, co oznacza, że osoba pracująca cały dzień i cały tydzień zarobi 15 tys. dolarów rocznie, co jest w zasadzie płacą ubóstwa - powiedziała Harris podczas krótkiego spotkania z prasą na przedmieściach Detroit w stanie Michigan.

Harris obiecuje podwyższenie płacy minimalnej

- Absolutnie uważam, że musimy podnieść płacę minimalną - dodała, nie podając jednak poziomu, do jakiego minimalne wynagrodzenie powinny zostać, jej zdaniem, podniesione.

Federalna płaca minimalna pozostaje na tym samym poziomie 7,25 dol. za godzinę od 15 lat. Demokraci pierwotnie zamierzali zapisać wzrost stawki w projekcie ustawy Inflation Reduction Act. Miała to być realizacja obietnicy wyborczej Joe Bidena lecz ostatecznie zrezygnowano z niej z uwagi na sprzeciw Republikanów i części umiarkowanych Demokratów. W 2024 r. stanowe płace minimalne podniosła jednak połowa z 50 stanów. W trzech z nich, Kalifornii, Nowym Jorku i Waszyngtonie, wzrosła do 16 dol. za godzinę.

Harris opowiedziała się za podniesieniem płacy dzień po tym, jak jej republikański rywal Donald Trump uniknął odpowiedzi na to samo pytanie podczas wizyty w restauracji McDonald's, gdzie przez 15 minut smażył frytki.

Trump sugeruje zniesienie podatku dochodowego

Kandydat Republikanów zasugerował jednak, że mógłby znieść federalny podatek dochodowy, zastępując go dochodami z ceł. Podczas odwiedzin w zakładzie fryzjerskim na nowojorskim Bronksie, stwierdził że zniesienie głównego źródła dochodów do budżetu jest możliwe, bo pokazała to w XIX wieku historia Stanów Zjednoczonych, kiedy Ameryka była "mądrym krajem" i rzekomo relatywnie bogatszym, niż jest teraz.