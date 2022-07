Ważna deklaracja premiera. Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca roku

Cieszę się, że nie ma gwałtownego skoku inflacji, ale to jeszcze za wcześnie, by odtrąbić odwrót inflacji — powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca roku. Wymienił m.in. obniżkę VAT na żywność i paliwa.