Tarcza antyinflacyjna miała pomóc. Zamiast tego firmy wpuszczono w maliny

Przecież to było oczywiste. PIS to komuniści to jak ma być dobrze dla przedsiębiorców. Ma być dobrze dla kacyków partyjnych. Wszystko czego się dotkną to lipa...sprzedaż Lotosu Ruskim, jakieś giga pastwisko na środku kraju z wyrzucaniem ludzi z nowych domów...czy przekop mierzei dla kajaków...Jajca jak berety. Każdy się nachapał na Polskich lasach, czy działkach w niejasnych interesach z kościołem, a tutaj tylko ziomki miliony liczą jak Tadziu z Torunia. PIS śmierdzi przestępczością jak żadna inna partia w przeszłości. Pytanie kto ich rozliczy? ziobro nic nie robi i nie zrobi, także kto będzie choć minimalnie bardziej skuteczny niż zero?