Ważne zmiany w płatnościach i logowaniu się do banku. KNF da więcej czasu

"Uwzględniając złożoność rozwiązań (...) oraz niezbędnych zmian wymaganych do pełnego, niepowodującego zakłóceń (...) wdrożenia rozwiązań w zakresie silnego uwierzytelnienia klienta, (...) na zasadzie wyjątku i w celu uniknięcia niezamierzonych negatywnych konsekwencji (...) organy nadzorcze Państw Członkowskich mogą dopuścić dodatkowy, ograniczony czas na umożliwienie migracji stosowanych obecnie metod uwierzytelnienia do rozwiązań w pełni zgodnych z wymogami w zakresie silnego uwierzytelniania klienta" - wyjaśnia KNF w komunikacie.

Ile konkretnie KNF da czasu bankom, które nie zdążą do 14 września? To najpewniej okaże się dopiero po 14 września, kiedy to zakończą się ustalenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w tej sprawie. Instytucje finansowe, nawet jeśli zgłoszą się do KNF z prośbą o wydłużenie czasu, muszą i tak liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami niewprowadzenia regulacji na czas.