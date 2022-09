Węglowy dramat. Składy są puste, mogą być zamykane. "To powrót do PRL"

Niepewna przyszłość

- Mieliśmy dwa miesiące na przestawienie swojej działalności. Jak to zrobić? Przecież rząd mówił o stałej dopłacie do węgla w kwocie 996 zł. Wtedy rynek się zatrzymał, nie było pieniędzy w obrocie, przez dwa miesiące trwała posucha, bo klient detaliczny nic nie kupował, czekając na to, co powie rząd. Gdy okazało się, że ustawa jest bublem, to nagle każdy chciał ten węgiel zamawiać, a termin realizacji to od 30 do 60 dni. Do tego doszło embargo UE na rosyjski węgiel i ceny skoczyły - słyszymy.