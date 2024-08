Węgry otwierają granice dla Rosjan. Mogą ponieść surowe konsekwencje

Węgry łagodzą ograniczenia wizowe dla Rosjan

W lipcu do tej listy dołączyły Rosja i Białoruś. Rząd węgierski uzasadniał to zapotrzebowaniem na siłę roboczą do budowy nowych bloków elektrowni jądrowej w Paksu, realizowanej przez rosyjski koncern Rosatom.