KNF ukarał Mercurius Dom Maklerski za nieprawidłową sprzedaż obligacji GetBack

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i nałożenie 430 tys. zł kary to sankcje Komisji Nadzoru Finansowego wobec Mercuriusa za nieprawidłowości przy sprzedaży obligacji GetBack.

W komunikacie wydanym po wtorkowym posiedzeniu KNF w odnowionym składzie wyjaśniono, że naruszenie ustawy o obrocie polega na "współpracy z podmiotem trzecim, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, w ramach której Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. siedzibą w Warszawie dokonywał czynności pośrednictwa w zbywaniu Obligacji".

"Informacja ta jest istotna ze względu na fakt, iż Mercurius Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych i uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez wskazany podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania czynności w tym zakresie" - podkreślono.