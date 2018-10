Kredyty, małe oszczędności i praca w pomocy społecznej. Oto nowy prezydent Wrocławia

Fot. Krzysztof Kaniewski Jacek Sutryk najprawdopodobniej zostanie następcą dotychczasowego prezydenta Rafała Dutkiewicza we Wrocławiu

Jacek Sutryk najprawdopodobniej został prezydentem Wrocławia już po pierwszej turze wyborów. Z czym przychodzi do wrocławskiego ratusza? Z milionowym zadłużeniem, skromnymi oszczędnościami i doświadczeniem w sprawach społecznych.

Jacek Sutryk, jak wynika z sondażowych wyników wyborów samorządowych, będzie następcą Rafała Dutkiewicza we Wrocławiu. Wygląda na to, że udało mu się wygrać w pierwszej turze. Według sondażu exit poll, przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie TVN24, TVP i Polsat News we Wrocławiu, uzyskał 50,1 proc. głosów. Po przeliczeniu głosów z większości komisji wyborczych "Gazeta Wrocławska" podała, że jego przewaga podskoczyła do 50,7 proc.

Tuż po niedzielnym głosowaniu prześwietlamy majątki prezydentów miast, którym najprawdopodobniej udało się uzyskać mandat w I turze. Oto, co mają: Rafał Trzaskowski (Warszawa), Hanna Zdanowska (Łódź) i Jacek Jaśkowiak (Poznań).

Jak wynika z analizy money.pl, Jacek Sutryk dysponuje łącznym majątkiem w wysokości około 1 mln 26 tys. zł. Z takim kontem startuje. To będzie jego pierwsza kadencja we władzach samorządu.

Jednocześnie nie będzie to jego pierwszy rok spędzony w urzędzie miejskim. Dlaczego? Bo przez lata w nim pracował. W ostatnim czasie był dyrektorem departamentu spraw społecznych. I dlatego co roku składał oświadczenie majątkowe, stąd znany jest jego majątek. Sutryk wcześniej był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z czym przychodzi do wrocławskiego ratusza? Z bardzo skromnymi oszczędnościami. Na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ma niespełna 4 tys. zł. Do tego ma również kartę kredytową z wykorzystanym w sporej części limitem. Co ważne, Sutryk w zasobach wpisuje stan konta z 31 grudnia 2016 roku, jednak najpewniej jest to błąd. Oświadczenie składał w kwietniu 2018 roku i powinno dotyczyć 2017 roku (czyli stanu na koniec 2017).

Pochwalić się może za to dwiema nieruchomościami. Sutryk ma dom o powierzchni 167 metrów kwadratowych, który jest wart blisko 667 tys. zł. Do tego dochodzi również mieszkanie o powierzchni 67 metrów kwadratowych, które jest warte 355 tys. zł. W garażu ma zaś Forda Edge z 2016 roku, który jest wart około 170 tys. zł. Nie uwzględniamy jednak tego wozu w ogólnym majątku, gdyż jest on leasingowany.

Sutryk na koncie ma za to sporo kredytów. Do spłaty na przykład ma 120 tys. franków szwajcarskich. Kredyt wziął w 2008 roku, przez dekadę spłacił 47 tys. franków szwajcarskich. Do oddania ma jednak równowartość blisko 449 tys. zł. Ma też drugi kredyt - już w złotych. Do spłaty pozostało ponad 607 tys. zł. W sumie więc Sutryk ma blisko milion złotych zobowiązań.

