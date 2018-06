PiS Index lepszy od rynku. Spółki państwowe wróciły do łask inwestorów

Czerwiec na giełdzie jest łaskawy dla spółek z menadżerami premiera Morawieckiego

Spółki zarządzane przez menadżerów z nadania rządu odrobiły w czerwcu prawie połowę tegorocznych strat. Przedtem nie było tak różowo, zachowywały się gorzej od rynku. Kapitał zagraniczny od tygodnia ufa Morawieckiemu?

Wymiana prezesów PKN Orlen, KGHM, Alior Banku, Lotosu, Bogdanki, Energi, PKP Cargo i przetasowania na pozostałych stołkach w zarządach tych spółek - takie są pośrednie konsekwencje zmiany na stanowisku premiera w końcówce ub. roku. Mateusz Morawiecki postawił na innych ludzi niż Beata Szydło. Takiego zamieszania na szczytach zarządów giełda nie przyjmuje jednak zwykle z entuzjazmem. Nowi ludzie u steru oznaczają zamieszanie w działaniu firm.

Nie dziwmy się, że w takich okolicznościach od początku roku spółki zarządzane przez rządowych menadżerów na giełdzie nie radziły sobie dobrze. Złe czasy trwały właściwie jeszcze do końca maja.

Obliczany przez money.pl PiS Index, mierzący notowania wszystkich spółek z państwowymi prezesami, od lutego do maja stracił aż 20 proc. W tym czasie WIG20 spadł o 15,9 proc., a mWIG40 o 9,8 proc. - z porównania tych cyfr widać, że państwowe spółki rynek oceniał dużo gorzej niż resztę rynku.

Ale czerwiec odwrócił koniunkturę. Kapitał zaczął wracać na giełdę, a szczególnie do "holdingu PiS". I jest to prawdopodobnie kapitał zagraniczny, bo zmiany notowań spółek państwowych na GPW zsynchronizowane są z kursem umacniającego się złotego.

Od lutego do maja złoty stracił względem dolara ponad 10 proc. W czerwcu odrobił już 2,4 proc. PiS Index w pierwszym tygodniu czerwca poszedł w górę o 7,8 proc. To dużo wyżej niż WIG20 (+5,4 proc.) i mWIG40 (+0,7 proc.).

Co ciekawe, najbardziej rosną akcje KGHM (+15 proc.), który jako eksporter traci na mocnym złotym, więc formalnie nie jest to dla spółki dobra okoliczność. Tyle że jednocześnie w ostatnim tygodniu o 7 proc. w górę poszła cena produkowanej przez kombinat miedzi, zbliżając się do poziomu 7,3 tys. dol. za tonę. Z podobnych powodów rosły akcje JSW - cena węgla koksującego doszła w czwartek do 200 dol. za tonę.

Cieszyć z umocnienia naszej waluty mogą się importerzy, czyli Lotos, PKN Orlen i PGNiG i to między innymi ich akcje napędzały cały rynek. Jak widać, dwóm pierwszym nie zaszkodziła informacja o podatku emisyjnym, który według szefów państwowych rafinerii nie obciążą klientów, czyli miałyby obciążyć zyski firm. Najwyraźniej inwestorzy giełdowi w to nie wierzą.

Najgorzej z "państwowych" spółek radziły sobie GPW i Bogdanka. Notowaniom tej drugiej zaszkodziła informacja o niewypłacaniu dywidendy i o połowę niższy niż rok temu zysk w pierwszym kwartale. Na tej pierwszej ciążą mniejsze obroty w notowaniach - od stycznia do maja spadły na rynku głównym akcji o 21 proc. a na rynku terminowym o 4,5 proc., więc spółka zarobi mniej.

Po części wpływ na dobry czerwiec miały na lepsze od oczekiwań wyniki ,,holdingu PiS" za pierwszy kwartał. Przekroczyły prognozy analityków o 4,3 proc. Największe pozytywne niespodzianki sprawili JSW, PKO BP i Enea.

Zmiany notowań PiS Index i jego komponentów (proc.) czerwiec 1 miesiąc 3 miesiące od szczytu 23 stycznia 2018 YTD 1 rok od wyborów PiS Index 7,8 2,6 -6,3 -16,2 -10,7 -1,4 -0,3 WIG20 5,4 2,7 -3,7 -13,6 -7,6 4,3 7,7 mWIG40 0,7 -0,9 -4,5 -10,6 -6,5 -5,7 21,0 KGHM 15,4 6,3 -5,8 -13,0 -12,1 -25,4 1,8 PULAWY 14,5 -8,0 -24,2 -29,8 -26,8 -41,0 -33,4 GRUPAAZOTY 14,0 -5,3 -14,1 -35,6 -30,2 -32,2 -48,6 LOTOS 11,8 12,5 9,6 -0,5 5,8 41,5 111,1 PKNORLEN 9,8 9,8 -4,7 -20,8 -15,6 3,0 38,2 JSW 9,8 14,5 -9,8 -8,5 -4,9 33,9 593,4 PGE 8,0 5,0 5,0 -16,6 -11,8 -11,4 -25,7 PGNIG 7,9 1,5 4,0 -8,9 -1,9 7,3 -9,7 PEKAO 7,5 4,5 -9,4 -14,3 -7,2 -15,6 -22,5 PZU 7,2 -4,3 -8,7 -16,5 -7,6 5,2 2,9 PKOBP 5,4 -0,9 -7,7 -15,7 -10,7 18,1 34,3 TAURONPE 4,9 3,5 -9,3 -27,2 -23,0 -21,9 -25,6 KOGENERA 4,0 1,7 -8,1 -13,8 -15,1 -18,5 0,4 PKPCARGO 3,9 8,9 -22,5 -25,1 -17,1 -17,2 -31,0 ENEA 3,7 4,2 5,9 -9,1 -7,5 -2,7 -18,8 POLICE 2,3 -7,5 -9,6 -10,1 -14,1 -15,6 -25,4 ENERGA 1,6 -8,4 -5,4 -24,5 -24,7 -9,4 -43,5 ALIOR 1,4 3,5 -14,2 -19,4 -11,7 4,2 3,3 PHN 0,4 -4,8 -9,8 -11,3 -6,8 -25,1 -36,6 BOS -2,3 -5,1 -2,6 -10,5 2,8 -44,7 -62,1 BOGDANKA -3,7 -3,9 -3,7 -23,8 -22,4 -29,7 -6,1 GPW -4,4 -11,0 -20,6 -27,9 -26,2 -27,6 -13,9 Źródło: obliczenia własne money.pl

Zasady konstrukcji indeksu

Pierwszą wartość PiS Index - 1000 pkt - ustaliliśmy na dzień po wyborach, czyli 26 października 2015 r. Do portfela wzięliśmy wtedy 20 największych pod względem wartości rynkowej (kapitalizacji) spółek, w których państwo (lub jego instytucje czy firmy) ma kontrolę, w tym prawo mianowania menadżerów. Obecnie, po dołączeniu Pekao i Kogeneracji, takich spółek jest 22.

Ich wagę w indeksie ustaliliśmy na podstawie kapitalizacji akcji na koniec października 2015 r. pomniejszonej o udział państwa w kapitale akcyjnym. Zrobiliśmy to, by uwzględnić faktyczną dostępność akcji w obrocie na giełdzie. Akcje skarbu państwa zazwyczaj w obrocie nie uczestniczą, bo potrzebne są do sprawowania kontroli nad spółką.

Zgodnie z formułą stosowaną przy konstrukcji WIG20 ograniczyliśmy wpływ pojedynczej spółki na indeks do 15 proc., dlatego trzeba było zmniejszyć na początku pakiet akcji PKO BP, PKN Orlen i PZU.

Przy wyliczaniu indeksu, podobnie jak w WIG20, nie braliśmy pod uwagę wypłaconych dywidend i praw poboru przyznanych akcjonariuszom. Jest to więc indeks cenowy, a nie dochodowy.

W skład indeksu od samego początku zakwalifikowaliśmy Bogdankę, która została przejęta przez państwową Eneę dopiero pod koniec października 2015 r. W tym samym miesiącu doszło też do przejęcia kontrolnego udziału w Alior Banku przez PZU i również Alior od początku znalazł się w indeksie.

Ostatnia aktualizacja portfela indeksu nastąpiła 13 listopada 2017 r. w momencie przejęcia 50 proc. Kogeneracji przez PGE. Akcje Kogeneracji stanowiły wtedy 0,34 proc. w portfelu PiS Indeksu. Teraz ich udział wzrósł do 0,36 proc.

Największy wpływ na zmiany PIS Index ma obecnie PKO BP, które stanowi prawie 17 proc. wartości portfela indeksu. Porównywalne znaczenie mają akcje PZU, Pekao i PKN Orlen - od 12 do 15 proc. wpływu na zmiany wskaźnika.

Skład PiS Index na 7 czerwca 2018 liczba akcji w portfelu PiS Index proc. portfela PiS Index na 7 czerwca PKOBP 722 152 304 16,9 PZU 651 247 100 15,0 PEKAO 199 772 228 14,2 PKNORLEN 232 174 593 12,3 KGHM 154 512 692 8,9 PGNIG 1 840 359 351 6,7 PGE 902 368 039 5,7 ALIOR 100 139 673 4,2 LOTOS 98 016 478 3,5 JSW 59 616 413 3,2 GRUPAAZOTY 75 275 356 2,2 TAURONPE 1 182 056 257 1,6 ENEA 242 494 600 1,5 ENERGA 227 362 829 1,3 PKPCARGO 33 981 869 0,9 GPW 30 900 047 0,6 BOGDANKA 13 098 377 0,4 KOGENERA 8 438 056 0,4 POLICE 21 398 116 0,2 PHN 15 965 365 0,1 BOS 22 253 689 0,1 PULAWY 870 335 0,1 Źródło: obliczenia własne money.pl

