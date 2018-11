Rachunki za prąd ostro w górę, a państwowe spółki szaleją z wydatkami na promocję [OPINIA]

Dwadzieścia skontrolowanych przez NIK spółek Skarbu Państwa wydało ponad 1,5 mld zł na działalność sponsoringową oraz zakup usług doradczych i medialnych od 2015 do połowy 2017 roku, łamiąc własne zasady i procedury.

Tego samego dnia, gdy ukazał się druzgocący raport NIK, w mediach pojawiła się nieoficjalna jeszcze informacja, że kontrolowana przez rząd spółka PKN Orlen zamierza zainwestować 100 mln zł we wznowienie kariery Roberta Kubicy w Formule 1. Dla niej samej też byłaby to okazja do promocji. Oficjalny komunikat pojawił się w czwartek.