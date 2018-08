Sukces money.pl. Po naszych publikacjach MEN zmienia zdanie. Rodzice uratowani

**Zaniepokojeni rodzice i terapeuci **

"Zarówno program terapii, jak i sami prowadzący byli starannie wybrani. Tak, by ciężka praca przynosiła efekty, a dziecko stopniowo zmniejszało przepaść dzielącą je od zdrowych rówieśników. Postępy są ogromne. Niestety, nie wiemy co czeka nas od września. Czy będziemy mogli kontynuować terapię z dotychczasowymi specjalistami? Czy zostanie nam odebrane prawo do decyzji o losie własnego dziecka?" – pytała w przesłanym do nas liście pani Katarzyna.