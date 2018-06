Volkswagen to nie tylko samochody. Fabryka we Wrześni zajmie się produkcją miodu

Fot. Marek Maliszewski/REPORTER Poza dostawczymi VW Crafterami, wielkopolska fabryka będzie też wytwarzać miód. Trafi do firmowej kantyny

W zakładzie koncernu VW we Wrześni powstaje dostawczy Volkswagen Crafter. Teraz w wytwarzany będzie również... miód.

W wielkopolskiej fabryce Volkswagena powstała nie tylko pasieka z 25 ulami, ale również łąka miododajna - informuje PAP. Miód ma trafiać przede wszystkim do firmowej kantyny. Pomysł miał wyjść od samych pracowników spółki Volkswagen Poznań.

W wypowiedzi dla PAP, Mikołaj Jóźwiak z poznańskiego Volkswagena mówi, że podczas pierwszego sezonu planowany jest spokojny rozruch nowego projektu. Potem jednak chce uzyskiwać 40 kilogramów miodu z każdego ula.

Pomysł na biznes: Miejskie pszczoły. Zobacz wideo:



Fabryka modelu Volkswagen Crafter została otwarta we Wrześni w 2016 roku. W Wielkopolsce powstają też inne auta koncernu VW - m.in. Volkswagen Caddy oraz Volkswagen Transporter. Zakład we Wrześni należy do największych i najnowocześniejszych w całym koncernie.

Czytaj też: Gigantyczna inwestycja Volkswagena pod Poznaniem. Jej wartość to ponad 400 milionów euro

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl