Wiarygodność ekonomiczna Polski w dół. Pokazali raport

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei zaprezentowano raport o stanie polskiej gospodarki - "Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski". Wyniósł on w 2022 roku -2,66 pkt, co oznacza, że wyraźnie pogorszył się w porównaniu do roku 2021. Autorzy prócz Polski pod lupę wzięli także kraje grupy wyszehradzkiej.