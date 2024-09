Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma zostać "Człowiekiem roku"

Wicepremier "Człowiekiem roku"?

Wicepremier weźmie udział w panelu "Spokojnie to już było. Polska na wojnie". Choć dyskusja z jego udziałem rozpocznie się w środę przed południem, to minister obrony narodowej przyjedzie do Karpacza właśnie we wtorek wieczorem. Jak słyszymy nieoficjalnie, po to, aby wziąć udział w gali, na której ma zostać wyróżniony.