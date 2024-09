Zmiany dla właścicieli paneli słonecznych. Oto szczegóły

Zakończyły się prace nad projektem ustawy poprawiającej rozliczenia prosumentów, we wrześniu trafi on na posiedzenie Rady Ministrów a potem do Sejmu - napisała na platformie X minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Startuje także nowa odsłona programu "Mój prąd 6.0". Rząd ma do wydania 400 mln zł.