Wielka Brytania zaostrza sankcje. Premier: zamykamy rosyjskim bankom dostęp do rynków finansowych

Boris Johnson ogłosił w czwartek kolejną partię sankcji - tym razem rząd nałożył je na Rosję w konsekwencji inwazji na Ukrainę . Obejmą one ponad setkę Rosjan i podmiotów. Ponadto rosyjskie banki nie będą mieć dostępu do rynków finansowych, a ich aktywa na Wyspach będą zamrożone. Samoloty Aerofłotu nie będą mogły lądować na brytyjskich lotniskach.

Nowe sankcje obejmą m.in. VTB Bank - drugi co do wielkości bank w kraju - zapowiedział Boris Johnson. Instytucja finansowa nie zareagowała na prośbę agencji Reutera o natychmiastowy komentarz. Szef rządu stwierdził, że to "pakiet najdotkliwszych sankcji, jakie Rosja kiedykolwiek widziała".