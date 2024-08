Wielka inwestycja giganta w Polsce. Na placu budowy pojawił się sprzęt

Plac budowy, na którym wyrównane będzie ok. 50 ha oraz powstanie zbiornik szczelny dla nowych obiektów budowlanych, został już przekazany wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to IV kwartał 2024 r. - informuje Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

LSSE na potrzeby rozwoju regionu tworzy Park Przemysłowy Miękinia-Środa Śląska. Teren jest obecnie uzbrajany we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną, potrzebną do funkcjonowania parku przemysłowego.

To właśnie tam ma powstać ogromna inwestycja Intela.

Inwestycja Intela w Polsce

Amerykański gigant ma problemy

Intel planuje zaoszczędzić około 10 miliardów dolarów w 2025 roku, dlatego przygotowuje plan cięcia kosztów, co wiąże się z redukcją ponad 15 tysięcy miejsc pracy - informował tydzień temu serwis bankier.pl.

"Akcje Intela jeszcze trzy lata temu, tuż przed eksplozją generatywnej sztucznej inteligencji, kosztowały prawie 70 dolarów. Teraz zjechały do poziomu ok. 20 dolarów, czyli do wartości sprzed 11 lat" - informuje branżowy serwis subiektywnieofinansach.pl.