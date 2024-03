Wielki plan Xi. Tak Chiny chcą osiągnąć gospodarczy sukces

Chiny ogłosiły ambitny plan - postawiły sobie za cel osiągnięcie wzrostu gospodarczego na poziomie około 5 proc. Jak podkreśla "Financial Times", będzie to trudne. Druga co do wielkości gospodarka świata zmaga się z szeregiem problemów, od spowolnienia na rynku nieruchomości po słabnące zainteresowanie inwestorów.