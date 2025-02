Wielkie straty polskiego górnictwa. Znaczny spadek przychodów

w 89 r przyszła "demokracja" i spokojnie krok po kroku wykańcza Polski przemysł . Zamiast go zrestrukturyzować .Nigdy nie zapomnę słów niemieckiego przedsiębiorcy , ktory w 1990 r w udzielanym wywiadzie w TVP odpowiadając na pytanie dziennikarza o polską gospodarkę odpowiedział mu: "Proszę pana , ależ to jest 40 milionowy rynek zbytu". Polski przemysł nie jest do niczego potrzebny zachodowi . W Polsce mają być jacyś podwykonawcy, montownie , magazyny przerzutowe i agencje dostarczające tanią siłę roboczą do państw zachodnich. Prawdę zdiagnozował te nasze tz elity ponad 150 lat temu Kanclerz Niemiec Otto von Bicmarck , ktory nie lubił Polaków : "Dajcie Polskom rządzić to się sami wykończą".