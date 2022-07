Właściciel Biedronki pokazał wyniki. Ogromne wzrosty zysków

Grupa Jeronimo Martins podała we wtorkowym raporcie, że w drugim kwartale 2022 roku miała 173 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 129 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody grupy wzrosły w tym czasie o 24,5 proc. do ok. 6,37 mld euro. EBITDA wyniosła natomiast 479 mln euro, co oznacza wzrost o 22 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku.

Nie tylko miniony kwartał był dla firmy udany. W całym pierwszym półroczu 2022 roku EBITDA grupy wzrosła o 19,1 proc. rok do roku do 851 mln euro przy przychodach na poziomie 11,883 mld euro. Oznacza to wzrost o 20 proc. Z kolei zysk netto jednostki dominującej wzrósł aż o 40,3 procenta rok do roku i wyniósł 261 mln euro.

Dobry czas dla Biedronki

Również Biedronka, czyli największa sieć należąca do Portugalczyków, miała udany kwartał i półrocze. Przychody działającej w Polsce sieci wzrosły w pierwszych sześciu miesiącach 2022 w krajowej walucie o 21,3 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2021. Poszybowały do pułapu 8,3 mld euro, a w drugim kwartale wzrosły o 26,9 proc. do 4,4 mld euro.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Fatalne nastroje Polaków. "43 proc. nie ma pieniędzy odłożonych na czarną godzinę"

Sprzedaż porównywalna wzrosła o 17,5 proc. w pierwszej połowie roku i o 22,5 proc. w drugim kwartale. EBITDA Biedronki wyniosła w pierwszym półroczu 721 mln euro wobec 624 mln euro przed rokiem. Jedynie marża EBITDA spadła - do 8,7 proc. z 8,9 proc. rok wcześniej.

Ogromne inwestycje Portugalczyków

"Przy rosnącej inflacji cen żywności i stopach procentowych wywierających presję na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych i zaufanie konsumentów, jeszcze ważniejsze jest utrzymanie konkurencyjności cenowej i tworzenie możliwości oszczędzania poprzez działania promocyjne" - skomentowała w komunikacie prasowym grupa Jeronimo Martins.

Jak dodała, inflacja kosztów będzie zwiększać presję na marże procentowe marek grupy. CAPEX, czyli wydatki inwestycyjne Grupy Jeronimo Martins, wyniósł w pierwszej połowie 2022 roku 318 mln euro wobec 200 mln euro rok wcześniej. Tylko na Biedronkę Portugalczycy wydali 161 mln euro.

W pierwszym półroczu Biedronka otworzyła 40 sklepów (biorąc pod uwagę, że kilka sklepów zostało zamkniętych, sieć w sumie urosła 33 nowe placówki) i przeprowadziła modernizację 127 lokalizacji. Jeronimo Martins podtrzymało prognozy dotyczące 2022 roku, zaprezentowane w marcu. Firma zakładała wówczas m.in., że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą w sumie ok. 850 mln euro.

Oprócz Biedronki, Jeronimo Martins jest też właścicielem m.in. działającej w Portugalii sieci Pingo Doce, a także sklepów Ara, które działają w Kolumbii.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.