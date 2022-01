Wojsko aktualizuje informacje o rezerwistach. Ćwiczenia dla chętnych

Ciągle panuje duże napięcie na Ukrainie. Tamtejsi żołnierze są przygotowani do ewentualnego ataku ze strony Rosji . Swoje wojska w gotowości utrzymują też inne kraje.

Jak donosi Rzeczpospolita, w Polsce aktywnie działa m.in. Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) . Niektórzy rezerwiści otrzymują listownie prośby o zgłaszanie się do komend, gdzie dostają m.in. informacje o przydziałach mobilizacyjnych oraz są proszeni o przekazywanie np. danych na temat rozmiarów munduru.

Z zapewnień Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wynika, że nie ma to bezpośredniego związku z konfliktem na Ukrainie . Rezerwiści nie dostaną też w najbliższym czasie wezwania na ćwiczenia.

WKU w trybie standardowym

" Jest to rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP , realizowana planowo, w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych" - informuje Zespół Prasowy SG WP, cytowany przez Rzeczpospolitą.

Co ze szkoleniami? Od stycznia do końca marca nie powinno być rutynowych ćwiczeń. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wstrzymano szkolenia . Prowadzone są tylko dla ochotników.

Co ciekawe, szczególne zainteresowanie WKU wzbudzają rezerwiści, którzy posiadają samochody typu SUV i mieszkają na wschodzie kraju . W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wojny takie pojazdy mogłyby w specjalnym trybie zostać przejęte na użytek wojsk .

Wojsko zapłaci za użyczenie samochodu

Przepisy stanowią, że stawka dla samochodu z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm3 to 0,4488 zł, a powyżej 900 cm3 - 0,7195 zł. Armia zwróci także pieniądze za paliwo, jeśli będzie go mniej w baku, niż w momencie, gdy pojazd był zabierany. I odszkodowanie za ewentualne uszkodzenia.