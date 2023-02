Wojsko kupuje tysiąc wozów bojowych Borsuk. Zastąpią w armii radzieckie pojazdy

Borsuki dla polskiej armii

Szef MON poinformował, że Rada Modernizacji Technicznej zatwierdziła kierowany do tej spółki projekt cięższego niż Borsuk wozu wykorzystującego podwozie samobieżnej armatohaubicy Krab i bezzałogową wieżę ZSSW-30, zastosowaną w Borsuku. Pierwsze cztery pojazdy ma otrzymać w tym roku 16. Dywizja Zmechanizowana, której jednostki są rozlokowane w północno-wschodniej Polsce. Cięższy wóz ma trafić do 18. Dywizji Zmechanizowanej, która będzie uzbrojona w czołgi Abrams.

- Liczę na to, że w bardzo krótkim czasie Wojsko Polskie zostanie wyposażone w nowe bojowe wozy piechoty. Czas bojowego wozu piechoty, który dotychczas jest wykorzystywany w Wojsku Polskim, minął - oświadczył minister Błaszczak.

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk to nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. W skład załogi wchodzi dowódca, działonowy operator i kierowca. Pojazd pływa, co wyróżnia go z innych wozów tego typu. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych.