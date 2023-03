Wraca temat "cudów na Orlenie". RPO pisze w tej sprawie do prezesa UOKiK

"Cuda na Orlenie". RPO pisze do prezesa UOKiK

Ponadto Rzecznik zwrócił się też do największych firm na rynku paliwowym z wnioskiem o udzielenie informacji i danych, dzięki którym da się ustalić, jaka była podstawa do kształtowania cen paliw.

Czym były "cuda na Orlenie"?

– Mówię to z pełnym przekonaniem, by państwa uspokoić: ceny będą stabilne i nie wzrosną po nowym roku – zapewniał pod koniec grudnia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. I rzeczywiście, choć 1 stycznia 2023 r. VAT poszedł w górę z 8 na 23 proc., ceny paliw pozostały niemalże na tym samym poziomie. Natomiast między 31 grudnia a 1 stycznia koncern obniżył hurtowe ceny paliw o 14 proc. Wydarzenia te szybko nazwano "cudem na Orlenie" .

PKN Orlen zdecydował się wydać oświadczenie w tej sprawie . Czytamy w nim, że fakt, że ceny nie wzrosły na początku roku mimo podwyżki VAT-u i akcyzy, "jest zgodny z polityką" firmy . Ma ona polegać na tym, by "na ile jest to możliwe, unikać szoków cenowych, w tym w szczególności uderzających w konsumentów".

Główny ekonomista koncernu tłumaczył to natomiast ryzykiem kolejek na stacjach. – Zarzuca się nam, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, to mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach. A teraz cena detaliczna nie spadła, ponieważ nadal nie ma miejsca na jej spadek ze względu na ograniczoną podaż – stwierdził w styczniu Adam B. Czyżewski.