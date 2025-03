Wrze na kolejnym kontynencie. Dwa państwa gromadzą wojska na granicy

Generał Tsadkan, który obecnie jest wiceprezydentem Tymczasowej Administracji Tigraj, regionu graniczącego z Erytreą, oskarżył jej władze o przygotowania do wojny . Wyraził obawy, że Tigraj może ponownie stać się polem bitwy, a "okno na zapobiegnięcie wojnie szybko się zamyka".

W 2024 r. TPLF podzielił się na frakcje, które obecnie rywalizują o administrowanie Tigrajem. Jedna robi to za zgodą federalnego rządu Etiopii, druga – oskarżana o dążenie do sojuszu z Erytreą - przejęła we wtorek kontrolę nad miastem Adigrat, leżącym w północnej części regionu.