"Wstyd luksusu" dotarł do Chin. Mówią o rozczarowaniu gospodarczym

Chińczycy ograniczają wydatki ze względu na swoją chwiejną gospodarkę. To zaczynają odczuwać luksusowe marki. Do Chin miał dotrzeć "wstyd luksusu" - wskazują analitycy. Pojęcie to oznacza omijanie luksusowych produktów w obliczu problemów finansowych wielu rodzin - informuje portal biznes.interia.pl.