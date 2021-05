Wybory kopertowe. Banaś: będą zawiadomienie dotyczące najwyższych urzędów państwowych

L.V. 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

W normalnym, demokratycznym kraju w którym premier, jego zastepcy i ministrowie jeżdżą do pracy rowerami lub środkami komunikacji publicznej, bo nie boją się swojego narodu dla którego służą już po samych wysnutych przez NIK podejrzeniach o nieprawidłowościach w ich resortach podali by się do dymisji. U nas niestety tak nie będzie, gdyż całą władzę w łapach 3ma PiS i taki Pan Banaś im nie podskoczy, choćby nie wiem co. Taki zero czy jego przy-du-pas od prokuratorii śmieją się nam w oczy .....