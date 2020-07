Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie korespondencyjne. Dla kogo? Do kiedy można się zgłosić?

Nie jest prawdą to, co możemy przeczytać w ogólnodostępnych materiałach przygotowanych przez instytucje rządowe. Na rządowej stronie czytamy bowiem: "Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić".