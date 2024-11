Wybory w USA. "Sukces Trumpa to efekt inflacji"

zgłoś do moderacji

Zadłużony po korek świat demokratyczny potrzebuje ekspansji jak rynki finansowe dopływu świeżej gotówki i w tym prym wiodą USA. Dlatego razem z sojusznikami takimi jak Polacy spróbowano w 2020 roku zdemokratyzować BY aby zbliżyć się do RUS. Ten w "obronie własnej" poszedł na UA i cofnął w demokracji BY. Urodziła się inflacja ... . 10% możnych tego świata zarobiła 90% dołożyła. Pan Trump wraca w dobrym momencie, bo wszystko właśnie opada .... .