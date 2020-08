Wycinka w Bieszczadach. Miał być rezerwat przyrody, a powstają błotniste autostrady dla tirów z drewnem

Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje zaledwie 14 proc. całych Bieszczad. Mylnie można byłoby założyć, że to co poza nim nie wymaga ochrony. Jednak niezwykle cenna przyrodniczo jest tzw. otulina Parku.

- Jeszcze w latach 70 i 80. większość lasów w Bieszczadach była niedostępna. Od lat powstaje jednak coraz gęstsza sieć dróg w lesie, po których mogą poruszać się maszyny do wycinki i obecnie intensywność cięć jest największa - mówi Jakub Rok.

Ekologia i Ekonomia, jak zbudować zieloną przyszłość

Paradoks sytuacji polega na tym, że od co najmniej 30 lat jest mowa o wzmocnieniu ochrony tego miejsca. Miał powstać Turnicki Park Narodowy . Świeższym pomysłem jest zaś koncepcja stworzenia rezerwatu "Las Bukowy pod Obnogą" na terenie Nadleśnictwa Stuposiany.

Rezerwat w szufladzie

- Projekt w tej sprawie został przygotowany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze, ale najwyraźniej trafił do szuflad Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a wycinka przybiera na sile - mówi przyrodnik.

Obecnie na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego wycina się ok. 45 tys. m3 drewna rocznie. W otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego już około 250 tys. m3 rocznie.

- Łącznie to mniej niż 1 proc. całego pozyskania w Polsce. Ale intensywność jest wysoka. Wycina się średnio 8m3 z hektara, czyli 8-krotnie więcej niż w lasach rosnących w parkach narodowych, mimo wartość przyrodnicza lasów w otulinie i chronionych w parkach jest zbliżona - mówi przyrodnik.

Żeby lepiej wyobrazić sobie te liczby, można to przeliczyć na ciężarówki wyładowane drewnem. Z otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego wyjeżdża ponad 8 tys. ciężarówek z drewnem rocznie, czyli ok. 20 ciężarówek dziennie. Ułożone w linii wycięte w ciągu roku drzewa miałyby 5 tys. kilometrów, czyli sięgałyby z Bieszczad do brzegów Oceanu Indyjskiego.