Wygraj 25 lat darmowego prądu. Mamy 51 nagród dla chcących przejść na zieloną energię

Na odpowiedź masz czas do północy 30 maja 2021. r. Co trzeba zrobić, by wygrać? Zacznij od wizyty na stronie konkurs.naturalnie.wp.pl. Wystarczy, ze jesteś pełnoletni, nie pracujesz dla nas lub fundatora nagród, mieszkasz w Polsce i już możesz zaczynać.

Na stronie znajdziesz formularz konkursowy. To w nim odpowiadasz na pytanie: Co robisz, aby być bardziej eko i dlaczego chcesz wygrać instalację fotowoltaiczną? Pamiętaj możesz go wysłać tylko raz. Ważne również, by to były twoje własne słowa. "Kopiuj wklej" nie przejdzie w naszej grze w zielone.

Po prostu podziel się z nami swoimi przemyśleniami na ten temat, tak będzie najlepiej. W przekonanie komisji konkursowej, że to właśnie ty powinieneś wygrać, włóż całą energię, a ona wróci do ciebie.

Zyskasz oszczędności w rachunkach za prąd. Nagrodę możesz przekazać też wskazanej przez ciebie osobie.

Nagroda? 25 lat darmowego prądu

Możemy zdradzić, że komisja konkursowa najbardziej doceni oryginalność i pomysłowość treści uzasadnienia. To ona wyłoni 51 zwycięzców.

Jedna z nich wygra nagrodę główną: kompleksową instalację fotowoltaiczną firmy ZENE wykonaną na podzespołach najlepszych producentów. W pakiecie jest podłączenie i uruchomienie instalacji, oraz zgłoszenie do zakładu energetycznego. Instalacja i podłączenie instalacji musi mieć jednak miejsce na terenie Polski.

Będzie to instalacja o wielkości najczęściej montowanej na dachach domów jednorodzinnych czyli o mocy 4 kWp. Jakie to daje oszczędności? Sprawdź sam w tekście o Polakach, którzy już przełączyli się na energię ze słońca, który znajdziesz tu.

Jeden z bohaterów artykułu, pan Rafał płacił za prąd ok. 400 zł za dwa miesiące. Dowodzi tego rachunek z 2017 r.

Ostatni rachunek udowadnia, że obecnie za prąd nie płaci już nic. Rocznie przelewa tylko niecałe 100 zł. To koszty stałe wynikające z podłączenia do sieci, w tym przypadku to 16,41 za dwa miesiące - 98,46 zł rocznie. W pierwszej rubryce "do zapłaty" opłata jest podwójna, ale wynika tylko z niedopłaty za poprzednie dwa miesiące.

A to tylko jeden z przykładów. Piotr Jankowski dostawał rachunki za prąd w wysokości 550-580 zł za dwa miesiące. Ostatni jest na 5 zł za przyłącze do sieci. Wszystko dzięki instalacji widocznej na zdjęciu tytułowym.

"Efekt wow"

Instalację fotowoltaiczną firmy ZENE, która jest fundatorem nagrody w konkursie, zamontowała pani Agata. Jej instalacja o mocy 7,11 kWp wystartowała w grudniu zeszłego roku.

- Początkowo nie było efektu wow, bo zimą dni najkrótsze. Teraz zapisujemy sobie rekordowe produkcje z jednego dnia i wtedy już jest wow - mówi Agata Szcześniak, która zdecydowała się na 7,11 kWp, bo z 5 osobową rodziną mieszka w domu o powierzchni ponad 300 m2.

Choć kwiecień nie był słoneczny, to już teraz produkują więcej energii niż są w stanie zużyć. Zatem produkują zapas, który trafia do systemu energetycznego i potem z 20 proc. potrąceniem wraca do nich za darmo, gdy produkcja instalacji spada.

- Uwzględniając ulgę podatkowa na termomodernizację (odliczenie od podatku 19 proc. wartości instalacji) i 5 tys. zł z programu "Mój prąd" inwestycja zwrócić się w ciągu 5 lat. Nasza instalacja ma pełną wydajność co najmniej przez 25 lat, zatem czeka nas 20 lat prądu za darmo. Już teraz rachunki są bliskie zeru. Musimy płacić tylko za przyłącze do sieci (od kilku do kilkunastu zł miesięcznie - red.) - mówi pani Agata.

My już przechodzimy na zielona energię

Przypomnijmy raz jeszcze. Fotowoltaikę możesz wygrać dla siebie lub dla osoby przez ciebie wskazanej, która doceni energię ze słońca.

My ją doceniamy. Wirtualna Polska rozpoczęła proces przechodzenia na zieloną energię. Od początku roku kupujemy energię wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Rozpoczęła się też budowa pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej. Od 2023 roku centra danych WP będą w pełni zeroemisyjne.

To nie przypadkowy wybór. Największym źródłem emisji dwutlenku węgla firm technologicznych jest energia wykorzystywana w serwerowniach i centrach danych. W 2020 roku WP wyliczyła i zmniejszyła tzw. ślad węglowy, czyli emisję gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2. Emisja w 2020 była o ponad 14 proc. niższa niż w 2019 r.

Na stronie głównej WP uruchomiliśmy licznik, który pokazuje, o ile dzięki wprowadzonym zmianom spadła emisja CO2 do atmosfery, w porównaniu do 2020 roku. Pomyśleliśmy też użytkownikach WP i ponad 20 serwisów należących do Wirtualnej Polski. Już teraz możesz tam włączyć tzw. tryb ciemny. Pozwala on na oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany typu OLED.

Pójdź z nami tą drogą i odpowiedz na pytanie konkursowe: Co robisz, aby być bardziej eko i dlaczego chcesz wygrać instalację fotowoltaiczną? Czekamy do 30 maja.

