Wyłudzili 100 mln zł. Dwie osoby zatrzymane

Według PiS za czasów rządów PO luka VAT wyniosła 250 mld zł. Opozycja przekonuje, że nie jest to możliwe do policzenia w tak łatwy sposób.

Luka w VAT spadła w 2017 do 13,7 proc. z 20,1 proc. w 2016 roku -wynika z raportu przygotowanego we wrześniu przez fundację CASE na zlecenie Komisji Europejskiej. Jak zaznaczają eksperci fundacji, to zasługa nie tylko działań administracji, ale też dobrej koniunktury gospodarczej.