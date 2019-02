Wyrównanie bonifikat. Senat poparł ustawę bez poprawek

Nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, która jest inicjatywą senacką, zakłada, że w sytuacji, gdy samorząd zdecyduje o wprowadzeniu wyższej bonifikaty niż 60 proc. wojewoda będzie miał obowiązek wyrównania w górę bonifikat na gruntach Skarbu Państwa w tej gminie.

- To są 4 zmiany, zmiany oczekiwane społecznie i warto jedno zdanie o każdej z tych zmian powiedzieć - mówił w czasie debaty w Senacie wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

- Pierwsza to rzeczywiście zmiana w ustawie o gospodarstwie nieruchomościami, czyli zmiana stawki z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste albo opłaty przekształceniowej, jeśli w przypadku tych garaży następuje przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność, z 3 proc. na 1 proc.. Uważamy, że nie ma żadnego uzasadnienia ta wyższa stawka. Jeśli garaż jest związany z naszym mieszkaniem, a nie prowadzimy tam działalności gospodarczej, ta stawka powinna być jednolita - mówił.

- Po drugie, dając ustawową wysokość bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w przypadku gruntów Skarbu Państwa, a jednocześnie dając ustawową swobodę samorządom, siłą rzeczy sprawiamy, że te stawki mogą być różne - powiedział Soboń. - I tam, gdzie samorząd dał wyższą stawkę bonifikaty niż ta, która obowiązuje na gruntach Skarbu Państwa, wojewoda w drodze zarządzenia zawsze wyrówna tę stawkę do tej stawki, jaką dał samorząd, ale tylko w sytuacji, w której samorząd dał wyższą stawkę bonifikaty niż stawka ustawowa Skarbu Państwa - dodał.

- Precyzujemy - i to jest trzecia zmiana - jednoznacznie przepisy dotyczące garaży i miejsc postojowych, jeśli chodzi o bonifikaty. Te bonifikaty jednoznacznie obejmują również garaże i miejsca postojowe. W przypadku gruntów Skarbu Państwa one są objęte bonifikatą ustawową. W przypadku gruntów samorządowych, zgodnie z logiką tej całej konstrukcji, która obowiązuje, samorządy też mogą udzielać takich bonifikat - powiedział Soboń.

Czwartą zmianą sa umorzenia. - To jest związane z tym, że dochodziło do takich sytuacji, w których komuś skutecznie doręczono podwyżkę jeszcze w roku ubiegłym, a sąsiadowi, mieszkającemu np. w tej samej nieruchomości, nie doręczono skutecznie tej podwyżki. Po 1 stycznia, po likwidacji użytkowania wieczystego jeden płaciłby 9 razy mniej, drugi 9 razy więcej. I w związku z tym te postępowania, w których… No, takie sytuacje się w Warszawie zdarzały, te podwyżki sięgały 900 proc. A więc takie sytuacje są naszym zdaniem niedopuszczalne i w związku z tym chcemy umorzyć wszystkie postępowania, które są tą wadą dotknięte - wyjaśnił.