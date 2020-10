Zadłużenie Skarbu Państwa w miesiąc wzrosło o prawie 9 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2020 roku wyniosło 1.100,3 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z sierpniem urosło o 8,9 mld zł, czyli o 0,8 proc. Tak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

Jeśli chodzi o podział na kryterium miejsca emisji, to dług krajowy wyniósł na koniec września ok. 836,8 mld zł, a dług w walutach obcych ok. 263,5 mld zł, czyli 24 proc. całego długu Skarbu Państwa.