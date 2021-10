Żagle Warmii i Mazur - prestiżowy projekt gospodarczy rozstrzygnięty!

- Dziś poznaliśmy tych, którzy wielkim nakładem pracy spełniają nie tylko swoje marzenia, ale przybliżają także marzenia każdego z nas - o życiu w regionie nie tylko pięknym, ale także silnym gospodarczo. Jako samorząd województwa staramy się uświadomić mieszkańcom, jak ważne jest poczucie przynależności regionalnej oraz jak istotne jest wspieranie naszych firm. Wszystko to przekłada się bowiem na dobrobyt gospodarczy i społeczny województwa.

W tegorocznej edycji nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: Produkt z Warmii i Mazur oraz Żagle Warmii i Mazur. Kategoria Żagle Warmii i Mazur została dodatkowo podzielona na podkategorie - kapituła konkursu osobno oceniała, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Na co zwracała uwagę kapituła konkursowa?

Najważniejsze aspekty oceny podmiotów związane były z określonymi cechami. Każdy z biorących udział w projekcie podmiotów wykazywał, że stosuje zasady zrównoważonego rozwoju, kierując się przy tym wzorcami etycznego przywództwa i troski o środowisko naturalne. Cechy, które wyróżniają laureatów spośród ogółu przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, to importowanie nowinek technologicznych na grunt biznesowy, utrzymanie lub zwiększanie zatrudnienia, zwiększanie konkurencyjności na rynkach lokalnych i zagranicznych oraz zdolność do dywersyfikacji działalności, a także szybkiego dostosowywania się do trendów i sytuacji na rynku. Przede wszystkim jednak kapituła doceniała wpływ firm biorących udział w projekcie na gospodarczą siłę regionu Warmii i Mazur, na wynikające z tego przewagi konkurencyjne, zarówno w ujęciu rynków branżowych, jak i rynku krajowego i zagranicznych.

Produkt z Warmii i Mazur

W kategorii Produkt Warmii i Mazur wyróżnione zostały trzy firmy z regionu:

· Corab Sp. z o.o. z Olsztyna

· Europrofil Sp. z o.o. z Olsztynka

· Mazurski Browar Sp. z o.o. z Ełku

Przedsiębiorstwo Corab zostało nagrodzone za kreowanie rzeczywistości w oparciu o trendy światowe. W 2020 roku Corab osiągnął ponad 30 proc. udziału w krajowym rynku fotowoltaicznym, co plasuje go jako lidera w produkcji systemów fotowoltaicznych nie tylko w Polsce, ale w naszej części Europy. Produkując zaawansowane technologicznie urządzenia, eksportuje je do 80 krajów świata. Europrofil to niewielka firma z Olsztynka. To, co przekonało Kapitułę konkursową do uhonorowania firmy, to ich błyskawiczna reakcja na potrzeby rynku. Europrofil, który jest firmą przetwarzającą PVC, natychmiast po wybuchu pandemii Covid 19 zaczął produkować atestowane maski i półmaski filtrujące, co więcej - maski te były nieodpłatnie przekazywane m.in. szpitalom i domom opieki, gdy wszędzie brakowało tych podstawowych środków ochrony osobistej.

Kolejnym laureatem kategorii Produkt z Warmii i Mazur jest Mazurski Browar z Ełku. Region słynie z tradycji piwowarskich. Wiele miejscowych browarów powstało jeszcze w XIX wieku, kiedy to możnowładcy z Prus decydowali się na uruchomienie produkcji wybornego, złocistego trunku, który w ówczesnej kulturze był niezwykle popularnym i szanowanym napojem. Ełcka firma zdobyła uznanie Kapituły za powrót do rzemieślniczych tradycji i korzeni piwowarstwa.

Żagle Warmii i Mazur

W kategorii Żagle Warmii i Mazur zostało wyróżnione siedem podmiotów:

· Ukiel Sp. z o.o. Sp. k. z Olsztyna (mikro przedsiębiorstwo)

· Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. z Olsztynka (małe przedsiębiorstwo)

· Falken Trade Polska Sp .z o.o. Sp.k. z Olsztyna (średnie przedsiębiorstwo)

· THALE Sp. z o.o. Sp. k. z Wilimowa k. Olsztyna (średnie przedsiębiorstwo)

· Michelin Polska Sp. z o.o. z Olsztyna (duże przedsiębiorstwo)

· Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" GRAJEWO (duże przedsiębiorstwo)

· INDYKPOL Sp. z o.o. z Olsztyna (duże przedsiębiorstwo)

Wszystkie docenione w tej kategorii firmy są niezwykle istotne na mapie gospodarczej Warmii i Mazur. Każda z nich bierze udział w kreowaniu wizerunku regionu, jako znakomitego miejsca do rozwoju biznesu w różnych aspektach. Nagrodzone firmy są różnorodne branżowo. Za powrót do tradycji i korzeni w produkcji nagrodzony został Olsztyński Browar Ukiel. Z kolei Gospodarstwo Rybackie Szwaderki z Olsztynka zostało docenione za swoją pracę w segmencie akwakultury jezior, które są bogactwem naturalnym regionu Warmii i Mazur. Wyniki finansowe firmy są dowodem na to, że zdrowa, nieprzetworzona żywność z regionu podbija serca i żołądki Europejczyków.

Falken Trade to firma produkująca wysokiej jakości dodatki do żywności. Firma powstała w 2003 roku i początkowo prowadziła swoją działalność na terenie Niemiec. Ale serca managerów cały czas biły dla Warmii i Mazur. W 2009 roku firma wróciła do korzeni i do dziś prowadzi swoją działalność już w Polsce z siedzibą w Olsztynie, dynamicznie się rozwijając i oferując szeroką gamę produktów na światowe rynki.

W podkategorii średnie przedsiębiorstwo nagrodzone została także firma Thale. Od ponad 60 lat firma produkuje systemy zamocowań i urządzenia do transportu materiałów sypkich. Thale zostało uhonorowane za kompleksowe działanie, dbałość o środowisko naturalne i szeroko zakrojone działania CSR. Spółka od lat wspiera lokalną społeczność poprzez działania kulturalne, edukacyjne i sportowe.

Branża rolno-spożywcza wpisuje się w jedną z inteligentnych specjalizacji regionu – żywność wysokiej jakości. Dwie kolejne nagrodzone firmy tj. MLEKPOL oraz INDYKPOL swoją działalność mogłyby prowadzić w dowolnym miejscu na świecie, ale postanowiły pozostać na Warmii i Mazurach i silnie się z regionem utożsamiają. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie jest obecnie jednym z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce i w Europie. Pod kątem obrotów finansowych znajduje się w czołówce firm z sektora mleczarskiego na świecie. Każdy z nas kojarzy ze sklepowych półek słynną Maślankę Mrągowską, Łaciate czy Milko. Podobnie jak produkty oferowane przez Indykpol, który od początku swojego istnienia związany jest z Warmią i Mazurami. Dzięki realizacji swojej polityki "od pola do stołu" od lat kontrolując wszystkie procesy produkcyjne od piskląt i paszy po własną sieć dystrybucji, jakość oferowanych wyrobów jest bezdyskusyjna a produkty Indykpolu trafiają nie tylko do odbiorców w Europie, ale także w Azji i krajach Bliskiego Wschodu.

Warmia i Mazury to nie tylko doskonałe miejsce do życia i prowadzenia biznesu. Region stworzył warunki inwestycyjne, które zostały docenione przez takich jak globalnych graczy jak np. Michelin. Olsztyński zakład jest jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk opon na świecie. Z Michelin kooperuje ponad 700 firm z regionu. Firma zatrudnia prawie 5 000 osób.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy a czytelników zapraszamy na Warmię i Mazury. Może i Ty odnajdziesz w sobie #gen Warmii i Mazur?

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Artykuł sponsorowany Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego