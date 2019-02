Zakaz handlu jest zgodny z Konstytucją. Komisja Ustawodawcza nie podziela obaw Lewiatana

Ustawa zakazująca handlu w niedziele nie jest niezgodna z Ustawą Zasadniczą – do takiej konkluzji doszła sejmowa Komisja Ustawodawcza. W stanowisku przygotowanym dla marszałka Sejmu znalazła się pozytywna opinia nt. zgodności zaskarżonych przepisów z konstytucją.

Przypomnijmy, że w maju 2018 r. prezydent Konfederacji Lewiatan złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodności z konstytucją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. W ocenie związku pracodawców, ustawa wprowadzająca zakaz zawiera przepisy, które tworzą "niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne".

Związek przekonuje, że brak ostrych przepisów w ustawie narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Inny zarzut dotyczy zróżnicowania podmiotów prowadzących handel – jedne mogą prowadzić działalność w niedziele, innym to prawo zostało odebrane. Może to, zdaniem przedsiębiorców, naruszać zasady ochrony pracy, wolności wykonywania pracy, równości wobec prawa i proporcjonalności.