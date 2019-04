Zakaz handlu przyjęliśmy do wiadomości. Zostawiamy w tyle większość Europy

W tych danych uwzględniono inflację i efekty kalendarzowe (więcej/mniej dni w miesiącu), czyli nie ma co szukać drugiego dna - po prostu więcej kupujemy. Najwyraźniej zakaz handlu w niedziele Polacy już sobie poukładali w głowach i się do niego przyzwyczaili.

Oprócz Słowenii od wielu miesięcy stale wyprzedzają nas też Irlandczycy, często wymieniamy się w trakcie roku miejscami z Litwinami i Macedończykami (od niedawna "północnymi"). Ósme miejsce w Europie to może nie jest jeszcze powód do dumy, bo bywało lepiej, ale to też cały czas wysoka lokata w ścisłej europejskiej czołówce. Lista krajów gdzie zakupy rosną to przecież też lista tych, gdzie ludziom poprawia się najbardziej.