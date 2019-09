Zakaz palenia węglem i drewnem. Posypały się pierwsze kary

Strażnicy miejscy ruszyli na ulice Krakowa i prowadzą antysmogową kontrolę. Jak podaje PAP, już 1 września, i to zaledwie kilka minut po północy, otrzymali oni zgłoszenie, że z komina budynku przy ul. Królowej Jadwigi wydobywa się dym. Właściciel kominka tłumaczył, że rozpalił go w sobotę wieczorem, gdy zakaz jeszcze nie obowiązywał - mandat dostał i tak.

Za to w poniedziałek, patrolując rejon ul. Igołomskiej, strażnicy zauważyli dym nad jednym z zakładów produkcyjnych. W trakcie kontroli właściciel zapewnił, że zna przepisy, jednak nie miał co zrobić z zalegającym fornirem, dlatego wrzucił go do pieca. Grozi mu grzywna do 5 tys. zł. Z kolei 300 zł mandatu musi zapłacić osoba, która w atelier malarskim w okolicy ul. Romanowicza paliła odpady w kominku.