Zamieszanie wokół pomp ciepła. Minister interweniuje

Cóż 🤷‍♂️ 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych z Niemiec, dopłaty do niemieckich pomp ciepła produkowanych w Chinach, dopłaty do wiatraków Siemensa .... ta srekologia polega na dopłatach i przenoszeniu produkcji do Azji ✌️💪